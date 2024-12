Mega cantiere di via XX Settembre, l’inizio dei lavori slitta a fine febbraio

Slitta a fine febbraio l’inizio dei lavori del mega cantiere di via XX Settembre a Verona.

La partenza dei lavori su via XX Settembre, uno degli assi stradali più strategici del quartiere Veronetta a Verona, è stata posticipata di quasi due mesi. Il Comune, insieme ad Amt3 e Acque Veronesi, aveva inizialmente pianificato l’inizio del cantiere per i primi di gennaio del 2025. Ma il prolungarsi dei lavori di V Reti in piazza Santa Toscana e nelle aree circostanti ha reso necessario rinviare l’apertura del grande cantiere alla fine di febbraio.

Il progetto, della durata prevista di almeno 14 mesi, comporterà la chiusura a tratti della strada, con la deviazione del traffico privato e del trasporto pubblico su via Torbido. Gli interventi comprendono il rifacimento delle condotte sotterranee per le fognature, i sottoservizi tecnici, l’acquedotto e gli scolmatori nel fiume Adige. A lavori ultimati, la strada sarà dotata di un nuovo manto stradale adeguato al passaggio della filovia.

I lavori procederanno per segmenti di 200 metri alla volta, per minimizzare l’impatto sul traffico. L’annuncio è stato dato durante un’assemblea pubblica al Polo Zanotto, a cui hanno partecipato i residenti del quartiere insieme agli assessori Tommaso Ferrari, Alessia Rotta e Federico Benini, al comandante della polizia locale Luigi Altamura e al presidente di Amt3 Giuseppe Mazza.