Torna la Marcia del Giocattolo: tutti di corsa per i bambini malati di tumore

A Verona tutto pronto per la Marcia del Giocattolo: si corre per i bambini malati di tumore.

Una giornata di sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia: la Marcia del Giocattolo torna a Verona l’8 dicembre, per i bambini malati di tumore. Un evento che da 47 anni unisce la città per una buona causa. Organizzata da Straverona, la manifestazione raccoglie fondi per Abeo Odv Onlus, associazione che sostiene i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie.

Sport e solidarietà per Abeo.

La Marcia del Giocattolo è molto più di un evento sportivo. L’evento rappresenta una tradizione consolidata. Quest’anno lo slogan sarà #untraguardocheconta, per sottolineare l’impegno a migliorare la vita dei bambini assistiti da Abeo, che userà i fondi raccolti per costruire 4 miniappartamenti all’Ospedale di Borgo Trento, destinati a ospitare i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Tre percorsi per tutti.

FAST : Gara competitiva di 10 km , riservata ad atleti maggiorenni con certificato medico valido . Partenza alle ore 9.

: Gara competitiva di , riservata ad . Partenza alle ore 9. CLASSICA : Corsa ludico-motoria a passo libero, in due varianti di 5 e 10 km . Partenza alle ore 9.05.

: Corsa ludico-motoria a . Partenza alle ore 9.05. FAMILY: Percorso di 2 km nel centro storico, pensato per le famiglie con bambini. Partenza alle ore 10.

Lungo i percorsi e in piazza Bra saranno organizzati punti di animazione con musica, laboratori creativi e attività per i più piccoli.

Come partecipare.

Le iscrizioni per la gara FAST chiudono il 7 dicembre, mentre per gli altri percorsi sarà possibile iscriversi anche l’8 dicembre, a partire dalle ore 8. Sabato 7 dicembre sarà attivo un punto iscrizioni alla Gran Guardia dalle 14 alle 17.

Quote agevolate sono previste per i gruppi di almeno 10 persone, e tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara, con un giocattolo per i bambini.

Per maggiori dettagli e iscrizioni, visitare il sito ufficiale.