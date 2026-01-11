Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 12 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 12 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 18, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Piatti, via Carnia, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, Strada La Rizza, Strada dell’Alpo. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

Lunedì: 7.30/10 parco san Giacomo; 10.30/13 parco Santa Teresa via Ongaro.

Martedì: 7.30/13 l’Ump sarà al mercato di Borgo Venezia.

Mercoledì: 7.30/10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13 al mercato in via Poerio.

Giovedì: 7.30/10 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; 10.30/13 al mercato in via Luigi Prina.

Venerdì: 7.30/10 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi; 10.30/13 l’Ump sarà al mercato in piazza XVI Ottobre.

Sabato: 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio; 15.30/19 l’UMP sarà presente Piazza Bra.

Domenica: servizio sospeso per passaggio fiamma olimpica.