Conclusi i lavori per eliminare le barriere dall’Arena di Verona e renderla accessibile per le Olimpiadi: la nota del Mit.

L’Arena di Verona è pronta per le Olimpiadi: è lo stesso Mit, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a sottolineare che “si sono conclusi gli interventi di accessibilità temporanea all’Arena di Verona, uno dei luoghi più iconici del patrimonio culturale italiano, che si prepara ad accogliere gli appuntamenti simbolici dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026″.

Le opere, realizzate da Simico in collaborazione con il Mit, hanno riguardato l’installazione di rampe dedicate, l’adeguamento dei servizi igienici, la predisposizione di spazi per la sosta e la movimentazione degli atleti e la riorganizzazione dei posti a sedere per il pubblico con disabilità. “Interventi mirati – aggiunge la nota del Mit – progettati nel rispetto del valore storico dell’anfiteatro, ma capaci di garantire sicurezza, funzionalità e piena fruibilità in occasione dell’evento paralimpico”.

“Con il completamento dei lavori – conclude il ministero – l’Arena è ora pronta a offrire un’esperienza inclusiva, in cui atleti e spettatori possano vivere i Giochi e gli spettacoli senza barriere, concentrandosi solo sulle emozioni dello sport. Un risultato che dimostra come anche i luoghi più antichi possano essere adattati, con attenzione e competenza, alle esigenze contemporanee”.