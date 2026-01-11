Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana

Parcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 12 gennaio.

Parcheggiare a Verona, continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Durante la settimana sarà attenzionato il comparto Pindemonte, in particolare Via Mameli, Via Monte Santo e Via Monte Nero. Negli stalli blu del comparto Pindemonte la sosta è tariffata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi, sabato compreso.

Gli stalli gialli, recentemente tracciati in alcune strade della Zona Verde-ZTL, come ad esempio in L.ge Rubele, Via Sottoriva, Via Ponte Pietra, ecc., sono invece riservati h24 alla sosta dei veicoli con autorizzazione Zona Verde-ZTL in corso di validità; per i veicoli sprovvisti di autorizzazione è stato istituito il divieto di sosta permanente con facoltà di rimozione.

Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di AMT3 SpA risponderà in orario diurno.

E’ possibile pagare la sosta sugli stalli blu utilizzando la Web App “pagasostaverona@amt3.it“, un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo.

L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in ZTL, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.