Indagine di Altroconsumo: tra supermercati nazionali, discount e insegne locali, i gusti dei veronesi e dove conviene fare la spesa.

La spesa quotidiana nei supermercati resta una delle principali preoccupazioni per le famiglie veronesi, tra qualità dei prodotti, comodità del punto vendita e soprattutto convenienza dei prezzi. L’ultimo sondaggio di Altroconsumo sulla soddisfazione dei supermercati del 2026, basato sulle opinioni di oltre 22 mila consumatori in tutta Italia, offre una fotografia aggiornata delle insegne più apprezzate dai clienti.

A livello nazionale, tra i supermercati e ipermercati si distinguono NaturaSì, Ipercoop/Coop&Coop ed Esselunga con i punteggi più alti per soddisfazione complessiva, grazie ad assortimenti ampi, punti vendita curati e qualità dei prodotti.

Nel segmento dei discount, Eurospin e Aldi si confermano ai vertici con giudizi ottimi per il binomio convenienza-qualità; anche altre catene come Dpiù e Lidl ottengono valutazioni solide.

La forza delle insegne locali.

A Verona la scelta del supermercato giusto può fare la differenza anche sul fronte del risparmio annuale. Secondo analisi precedenti di Altroconsumo sui prezzi, confrontare le offerte tra punti vendita della stessa città può fruttare alla famiglia tipo un risparmio di oltre 1.300 euro all’anno, a seconda dell’insegna e delle scelte di spesa.

Una delle sorprese dell’indagine riguarda le catene locali, molto amate per la vicinanza al cliente, la disponibilità del personale e il senso di familiarità che offrono. In questa categoria spiccano Esselunga, Martinelli, Rossetto, Eurospin, Tosano, con punteggi di soddisfazione elevati. In particolare Tosano emerge come insegna ottimale per convenienza dei prezzi, un aspetto chiave per le famiglie che vogliono risparmiare sulla spesa quotidiana.

Anche nel servizio di spesa online, pur poco diffuso (solo una minoranza degli italiani lo utilizza regolarmente), molte catene ottengono giudizi positivi, con Esselunga, Eurospin e Coop nelle prime posizioni.

Come scegliere il supermercato più conveniente.

1. Confronta i prezzi tra punti vendita

Secondo Altroconsumo, scegliere con attenzione il supermercato può portare a risparmi significativi sulle spese annuali e mensili, specialmente confrontando discount e supermercati tradizionali.

2. I discount restano una buona opzione per risparmiare

Se la priorità è la convenienza immediata, insegne come Eurospin e Aldi offrono prezzi competitivi su molte categorie di prodotti, mantenendo valutazioni alte anche nella soddisfazione generale.

3. Le insegne locali possono bilanciare qualità e prezzi

Catene presenti nel territorio veronese e dintorni, quelle specificatamente locali, possono rappresentare un buon compromesso tra qualità, vicinanza e promozioni frequenti.

4. Non trascurare la qualità del marchio del supermercato

Molte catene—nazionali e locali—offrono prodotti a marchio proprio con ottimi giudizi di qualità, che spesso costano meno di quelli di marca.