Tragedia in Borgo Nuovo a Verona: una donna incinta è stata trovata morta in casa, si indaga sulle cause della morte.

Tragedia scoperta nel pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, in Borgo Nuovo a Verona: una donna incinta è stata trovata morta all’interno del suo appartamento, in via Taormina. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un familiare della donna, preoccupato perchè da qualche giorno non aveva sue notizie, a dare l’allarme.

A entrare nell’appartamento sono stati i vigili del fuoco: drammatica la scena che si sono trovati davanti. La donna, una 39enne originaria del Kenya, in stato di gravidanza, era morta, senza apparenti segni di violenza sul corpo. Sul posto è intervenuta anche la polizia, alla quale sono affidate le indagini per stabilire quanto accaduto. Non si esclude un malore imoprovviso. Sarà l’autopsia, disposta dal pm di turno, ad accertare le cause della morte della donna.