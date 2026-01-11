Contro la Lazio al Bentegodi un autogol sfortunatissimo di Nelsson e poi un rigore negato condannano i gialloblù alla sconfitta.

Contro la Lazio al Bentegodi l’Hellas Verona parte dal fondo della classifica, con un solo obiettivo: fare punti, possibilmente tre, per continuare a credere nella salvezza. I gialloblù sono reduci dal preziosissimo punto, anche con qualche rimpianto, ottenuto al Maradona contro il Napoli di Conte. La Lazio di mister Sarri arriva da un periodo così così, senza vittorie da un mese, e senza l’ex Zaccagni, squalificato.

Si comincia. Dopo cinque minuti già una doppia occasione per i biancazzurri, ma in qualche modo il Verona si salva. E’ la Lazio a fare gioco, l’Hellas aspetta e prova a ripartire quando può. Il pallino del gioco è degli ospiti, ma di occasioni vere se ne vedono poche. Anzi, al 40′ è Bradaric a provarci, ma il suo tiro viene parato da Provedel. Si va al riposo sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo l’Hellas ci prova di più.

Ripresa. L’Hellas comincia più intraprendente. Al 49′ ci prova Frese da posizione defilata, Provedel mette in angolo. Al 54′ azione personale dell’ex Noslin, tiro alle stelle. E un minuto dopo occasionissima per i gialloblù: Bradaric anticipato di un nulla a un passo dalla linea di porta. Al 67′ Zanetti cambia l’attacco: fuori Giovane e Orban, dentro Mosquera e Sarr. Sarri tenta la carta Pedro.

Al 76′ altra ripartenza del Verona, Bernede secco sul primo palo e palla fuori di un soffio. Ma al 79′ palla persa male dai gialloblù a centrocampo, Lazzari si invola e mette al centro: deviazione maledetta nella propria porta di Nelsson, che nel tentativo di ribattere il tiro mette fuori causa Montipò. 0 a 1, immeritato.

All’88’ Valentini anticipa nettamente Provedel, che poi lo abbatte: controllo Var e niente di fatto. L’arbitro non va nemmeno al monitor. Incredibile. Cinque minuti di recupero. Calcio d’angolo al 95′, ultima occasione ma non succede nulla. Finisce con una sconfitta per il Verona, che meritava decisamente di più.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-LAZIO 0-1

Rete: 79′ Nelsson (AU)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (dal 75′ Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (dall’86’ Al-Musrati), Gagliardini (dal 75′ Serdar), Bernede, Frese; Giovane (dal 67′ Mosquera), Orban (dal 67′ Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 55′ Lazzari); Vecino, Cataldi (dal 69′ Rovella), Taylor (dal 90’+1′ Belahyane); Isaksen (dal 69′ Pedro), Noslin (dal 55′ Ratkov), Cancellieri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Vito Mastrodonato (Sez. AIA di Molfetta), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

NOTE. Ammoniti: 6′ Bella-Kotchap, 18′ Cancellieri, 25′ Valentini. Spettatori: 22.029