Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 22 dicembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 22 dicembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

viale del Brennero

via Preare

via Bassone

via Lugagnano

via Valpantena

via Jacopo Bonfadio

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

Lunedì: 7.30/10.00 parco san Giacomo; 10.30/13.00 parco Santa Teresa via Ongaro

parco san Giacomo; parco Santa Teresa via Ongaro Martedì: 7.30/13.00 l’Ump è al mercato di Borgo Venezia

l’Ump è al mercato di Borgo Venezia Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio

l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; al mercato in via Poerio Giovedì: servizio sospeso festività del Santo Natale

Venerdì: servizio sospeso festività di S. Stefano

Sabato: 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente Piazza Bra

La domenica pomeriggio servizio sospeso.