22 Dicembre 2025

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 22 dicembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 22 dicembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

  • viale del Brennero
  • via Preare
  • via Bassone
  • via Lugagnano
  • via Valpantena
  • via Jacopo Bonfadio
  • Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:

  • Lunedì: 7.30/10.00 parco san Giacomo; 10.30/13.00 parco Santa Teresa via Ongaro
  • Martedì: 7.30/13.00 l’Ump è al mercato di Borgo Venezia
  • Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio
  • Giovedì: servizio sospeso festività del Santo Natale
  • Venerdì: servizio sospeso festività di S. Stefano
  • Sabato: 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente Piazza Bra

La domenica pomeriggio servizio sospeso.

