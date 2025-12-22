Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 22 dicembre.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 22 dicembre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
- viale del Brennero
- via Preare
- via Bassone
- via Lugagnano
- via Valpantena
- via Jacopo Bonfadio
- Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:
- Lunedì: 7.30/10.00 parco san Giacomo; 10.30/13.00 parco Santa Teresa via Ongaro
- Martedì: 7.30/13.00 l’Ump è al mercato di Borgo Venezia
- Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 al mercato in via Poerio
- Giovedì: servizio sospeso festività del Santo Natale
- Venerdì: servizio sospeso festività di S. Stefano
- Sabato: 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; indi 15.30/19.00 l’UMP è presente Piazza Bra
La domenica pomeriggio servizio sospeso.