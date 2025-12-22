Sull’episodio degli spari al gruppo di ciclisti in allenamento a Dolcè interviene anche la nuova assessora della Regione Veneto.

Dopo gli spari da un’auto sulle strade di Dolcè, in mezzo all’allenamento di un gruppo di ciclisti, e la decisione di Federciclismo di costituirsi parte civile in un eventuale processo, interviene anche la Regione Veneto, mentre proseguono le ricerche a ritmo serrato della Bmw nera dalla quale è spuntata la pistola.

“Quanto accaduto al gruppo di sportivi della SC Padovani Polo Cherry Bank in allenamento è inquietante – ha detto la neo assessora alle Politiche sociali e allo Sport, Paola Roma –. In attesa che tutta la vicenda sia acclarata e sia identificato il responsabile, possiamo solo denunciare la gravità del fatto. Fortunatamente nessuno si è fatto male, grazie all’autocontrollo degli atleti, ma poteva rivelarsi un dramma anche a causa del solo spavento procurato in corsa. Esprimo solidarietà e vicinanza ai ciclisti protagonisti loro malgrado di questa vicenda, con l’augurio che una così brutta avventura non ne intacchi la passione per lo sport e le due ruote”.