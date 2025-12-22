Un giovane di 28 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare dalle auto in sosta nel parcheggio di Porta Palio a Verona.

Nella notte appena trascorsa, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione.

L’arresto è avvenuto intorno all’1.15, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti dalle Volanti nei pressi del parcheggio di Porta Palio, in via Colonnello Galliano, area già segnalata per furti su autovetture in sosta e danneggiamenti alle auto. Non appena raggiunta la zona, i poliziotti hanno subito udito il rumore di un vetro infranto e, di lì a poco, hanno sorpreso il giovane nordafricano mentre maneggiava all’interno dell’abitacolo di una vettura di colore nero con il deflettore posteriore destro infranto.

Quando si è accorto della presenza degli operatori di polizia, l’uomo, nonostante l’intimazione a fermarsi, si è dato alla fuga in direzione dei sottopassaggi di via Colonnello Galliano. Ne è seguito un inseguimento durato alcune centinaia di metri, durante il quale il fuggitivo ha corso in mezzo alla carreggiata e ha scavalcato il guardrail di protezione dei sottopassaggi, tenendo una condotta estremamente pericolosa sia per gli automobilisti in transito che per gli agenti che lo inseguivano a breve distanza, oltre che per la propria incolumità.

Il tentativo di fuga.

La fuga è terminata dopo che l’uomo ha scavalcato la recinzione perimetrale di un’abitazione privata; li è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, nonostante i suoi ripetuti tentativi di divincolarsi. Sottoposto a perquisizione personale, il ventottenne è stato trovato in possesso di numerosi oggetti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, tutti contenuti all’interno di uno zaino che portava con sé. Le verifiche effettuate hanno consentito di risalire al legittimo proprietario: un cittadino straniero residente a Verona che ha riferito ai poliziotti di trovarsi fuori città e di aver lasciato nella sua auto, posteggiata nei pressi della Stazione Porta Nuova, proprio lo zainetto rinvenuto, contenente il suo badge identificativo, dei libri, una macchina fotografica e altri effetti personali.

Quando gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il veicolo indicato, lo hanno trovato completamente rovistato al suo interno, a riprova che anche quell’auto era stata da poco presa di mira. Gli accertamenti successivi hanno consentito, altresì, di rintracciare la proprietaria del veicolo danneggiato nel parcheggio di Porta Palio, invitata anch’essa a raggiungere gli uffici della Questura per formalizzare querela per il danneggiamento e per il tentativo di furto subito.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato per i reati di tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane ha atteso presso la Questura la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria