Parcheggiare a Verona: ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta da lunedì 22 dicembre.

Parcheggiare a Verona, continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Durante la settimana da lunedì 22 dicembre sarà attenzionato il comparto Cittadella, in particolare Via del Tribunale, Via dello Zappatore e Via del Lanciere. Nel comparto Cittadella la sosta negli stalli blu è tariffata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni lavorativi.

Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di Amt3 SpA risponderà in orario diurno.

E’ possibile pagare la sosta sugli stalli blu utilizzando la Web App “pagasostaverona@amt3.it“, un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo. L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in Ztl, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale