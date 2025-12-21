Natale per il momento senza neve sulle montagne del Veneto: ma nell’ultima settimana dell’anno potrebbe arrivare una svolta.

Le vacanze di Natale sulle montagne del Veneto iniziano all’insegna del caldo eccezionale e della scarsità di neve. Sull’Altopiano di Asiago gli impianti di risalita sono tutti chiusi, con temperature primaverili che hanno raggiunto i 7 gradi in centro ad Asiago a mezzogiorno. Valori anomali che rendono impossibile persino l’innevamento artificiale, fermo da giorni in attesa di un calo termico.

Anche nelle città venete si registrano 11-12 gradi, con Belluno a 10 gradi. Sulle Dolomiti la neve resiste meglio in quota, ma le località a bassa altitudine soffrono: a Cortina d’Ampezzo si sono toccati i +4 gradi, mentre sulla Marmolada la temperatura è di -3 gradi, valori comunque elevati per il periodo. Lo zero termico è alto, tra i 1900 e i 2400 metri.

Gli operatori turistici guardano con speranza ai prossimi giorni: da lunedì è attesa una perturbazione con precipitazioni in tutto il Veneto, nevose però solo sopra i 1400 metri sull’Asiago e i 1000-1100 metri sulle Dolomiti. Ma proprio intorno al giorno di Natale, e nell’ultima settimana dell’anno, potrebbe arrivare una svolta.