Una lieve scossa di terremoto in Trentino è stata avvertita anche in alcune zone della provincia di Verona.

Lieve scossa di terremoto in Trentino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre: l’Istituto nazionale di geofisica l’ha registrata sui suoi sismografi alle ore 15, 6 minuti e 43 secondi, con una magnitudo di 2.1.

L’epicentro della scossa è stato localizzato 5 chilometri a sud est dell’abitato di Mori, a una profondità di 15 chilometri. Il terremoto, seppur di lieve entità, è stato avvertito anche in alcune zone della provincia di Verona. Alle 21.43 di ieri sera, sabato 20, una scossa della stessa magnitudo, 2.1, era invece stata registrata in provincia di Vicenza, ad Arcugnano.