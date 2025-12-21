Finiti in anticipo i lavori di piazzetta Bra Molinari a Verona.

Finisce in leggero anticipo il primo step dei lavori di rifacimento di piazzetta Bra Molinari nel cuore di Verona. Terminati, come informa l’assessore Federico Benini, i lavori del nuovo attraversamento pedonale rialzato che collega la nuova piazza con l’istituto Maffei.

Dal 5 gennaio verrà realizzata l’aiuola centrale di collegamento con via Ponte Pietra, e a seguire saranno realizzati gli arredi, il verde e la fontana. L’obiettivo è quello di terminare entro fine gennaio, con un paio di settimane di anticipo sulla tabella di marcia.













