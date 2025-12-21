Incidente tra auto e moto a Mozzecane, un ferito in codice rosso.

Incidente tra auto e moto nella serata di oggi, domenica 21 dicembre, sulle strade del Veronese: è successo alle 21 nel territorio del comune di Mozzecane, dove i due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Lo sfortunato motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine accertare la dinamica di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++