Richard Bona in concerto a Verona: il mito del basso al Ristori

Afrobeat, ritmi latini e poesia: il viaggio musicale di Richard Bona fa tappa al Ristori di Verona.

Al Teatro Ristori, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20:30, Verona ospiterà una delle figure più carismatiche della musica mondiale: il leggendario bassista e cantante Richard Bona.

Vincitore di un Grammy e acclamato dalla critica globale, Bona è celebre per la sua capacità di far convivere mondi apparentemente lontani attraverso il suo strumento e una voce considerata unica nel panorama contemporaneo. Il concerto si preannuncia come un’esplosione di sonorità che fondono l’Afrobeat con i ritmi caldi dei Caraibi e le cadenze coinvolgenti della musica latina.