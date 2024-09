Manifestazione di quartiere: Sacra Famiglia scende in piazza.

Manifestazione: venerdì 27 settembre alle 18, il quartiere Sacra Famiglia scenderà in piazza per difendere la propria qualità della vita. L’appuntamento è in Piazzale Sforni, davanti alla Chiesa, per protestare contro l’apertura del Cas alla Genovesa, il traffico di camion e la costruzione del polo logistico che minacciano la tranquillità e la salute dei residenti.

Organizzata dal Comitato Sacra Famiglia, la manifestazione vuole richiamare l’attenzione del sindaco e delle autorità locali sulle problematiche che stanno soffocando il quartiere. “Ne abbiamo i polmoni pieni”, scrivono su un volantino.

Il corteo percorrerà via Vigasio, Strada della Genovesa, via Apollo e via Selenia, per poi concludersi nuovamente in Piazzale Sforni. “Tutti i residenti sono invitati a partecipare e a far sentire la propria voce in questa importante occasione”.