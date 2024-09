Maltempo in Veneto: Zaia dichiara lo stato di emergenza. Colpiti vari Comuni di Verona

Maltempo Veneto: Zaia dichiara lo stato di emergenza, colpiti vari Comuni di Verona con allagamenti in diverse zone. Il Presidente della Regione ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato vari comuni delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Venezia.

Il maltempo ha provocato seri problemi a Castelfranco, dove l’Avenale è esondato, allagando strade e scantinati. Anche a Riese Pio X si sono registrati disagi. Nel trevigiano, il livello del fiume Sile è aumentato rapidamente, portando allagamenti a Treviso, Silea, Casier e Preganziol. In alta padovana, i comuni di Cittadella, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, Tombolo e Santa Giustina in Colle sono stati interessati dall’esondazione del canale Vandura. In provincia di Vicenza, i maggiori problemi sono stati riscontrati a Vicenza, Torri di Quartesolo e Longare, dove si sono verificati alcuni smottamenti.

Nell’area veronese, le località più colpite sono state Isola della Scala, Bovolone e Oppeano. In risposta a questa emergenza, è stata attivata la Sala Operativa della Protezione Civile regionale, che ha supportato le squadre di volontari attive nei territori interessati. Sono state ricevute oltre 450 chiamate ai vigili del fuoco per situazioni di emergenza.

Zaia ha sottolineato che i fenomeni meteorologici stanno diventando sempre più intensi e imprevedibili. Sebbene ci si aspetti una possibile diminuzione dell’intensità del maltempo, i tecnici avvertono che ulteriori fenomeni potrebbero manifestarsi nei prossimi giorni.