Lavori in A4: come e dove cambia la viabilità in autostrada.

Lavori in A4: la notte del 25 settembre ci saranno lavori tra Montebello e Soave in direzione Milano, lungo l’autostrada Brescia – Padova. Per lavori di manutenzione, saranno installate delle barriere di sicurezza dal chilometro 309+544 al chilometro 308+600, nella carreggiata ovest.

Tra i caselli di Montebello e Soave, si potrà viaggiare su due corsie, ma una di queste sarà ridotta. I lavori si svolgeranno dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Inoltre, dal 26 settembre al 6 ottobre, ci saranno deviazioni temporanee sulla A4 all’altezza di Verona Est per la costruzione di una galleria ferroviaria della linea Alta Velocità. Durante questo periodo, in alcune notti, la carreggiata sarà ridotta a una sola corsia e ci saranno chiusure parziali.