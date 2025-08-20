Maltempo confermato, in arrivo forti temporali e piogge: scatta l’allerta. Le raccomandazioni della polizia locale di Verona.

Maltempo, forti temporali e piogge in arrivo anche a Verona: è allerta. E scattano le raccomandazioni della polizia locale: “Attenzione alla guida e nei sottopassi”. Oggi e domani, giovedì 21 agosto, sono infatti confermate in tutto il Veneto delle fasi di instabilità, alternate a delle pause, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con periodo più significativo tra questa sera e la mattinata di giovedì.

Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche) specie tra Prealpi e pianura; inoltre saranno possibili, soprattutto su pianura/costa, quantitativi localmente abbondanti per forti rovesci ripetuti e/o in lento spostamento. Nella seconda parte di giovedì i fenomeni dovrebbero risultare più irregolari, ma permarrà ancora il rischio di qualche locale temporale/rovescio intenso.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica arancione (fase di pre-allarme) per temporali, nelle zone VENE D-E-F-G; nelle zone VENE H-B-C la criticità sarà gialla (fase di attenzione), verde per VENE-A. E’ dichiarata inoltre l’allerta idrogeologica arancione (preallarme) nelle zone VENE D-E-F, gialla per VENE-B e VENE-G.

La fase operativa per criticità idrogeologica nelle zone Vene-D, Vene-E, Vene-F e Idrogeologica per Temporali nelle zone Vene-D, Vene-E, Vene-F e Vene-G è da considerarsi di preallarme dalle ore 18 di oggi alle ore 14 di domani; per la restante durata di validità della prescrizione (fino a tutto venerdì) è da considerarsi di attenzione.

Pericolo frane.

Sarà possibile l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione. In caso di temporali, per tutte le zone in criticità gialla o arancione lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione.

Le raccomandazioni della polizia locale di Verona.

A seguito dell’allerta gialla diramata da Arpav e delle previsioni delle prossime 24 ore, la polizia locale e la Protezione civile di Verona raccomandano la massima attenzione per un progressivo aumento dell’instabilità da questo pomeriggio fino a tutta la giornata di domani. Previste importanti precipitazioni, con temporali anche forti e possibili quantitativi di pioggia localmente abbondanti.

La fase più intensa si avrà tra questa sera e la mattinata di giovedì. Particolare attenzione dovrà essere posta alla guida di veicoli, soprattutto a due ruote, e nei pressi di sottopassi cittadini.