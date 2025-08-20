Beccato a Verona in strada con la droga: 40enne finisce in manette

Verona Croce Bianca, aveva cocaina e hashish pronti per lo spaccio: arrestato.

Verona, arrestato nella notte alla Croce Bianca un cittadino tunisino di 40 anni: aveva cocaina e hashish pronti per lo spaccio.

L’uomo è stato fermato intorno alle 4 del mattino da una pattuglia delle Volanti all’incrocio con via Barbaro. Già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è apparso subito sospetto: senza documenti, violava inoltre le misure cautelari cui era sottoposto, ovvero l’obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria e la permanenza domiciliare notturna dalle 22 alle 7.

Alle domande degli agenti, il quarantenne ha risposto in modo confuso e agitato. Dopo un controllo più approfondito, ha consegnato spontaneamente una scatolina di metallo che teneva nel marsupio: all’interno c’erano due involucri in cellophane termosaldati contenenti circa 11 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish.

Il pusher è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Portato in Questura, ha atteso il rito direttissimo: nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, il giudice ha convalidato l’arresto.