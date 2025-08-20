Meteo Verona, temporali: dove ha piovuto di più nel veronese

Temporali in provincia di Verona: le zone più colpite nella notte scorsa.

Come riporta Meteo 4 Verona, già nella notte tra ieri e oggi i primi temporali hanno interessato la provincia di Verona, con piogge più consistenti registrate a Soave (13,2 mm), Zevio (12 mm) e San Giovanni Lupatoto (10,8 mm).

Le immagini satellitari mostrano come gran parte dell’Italia sia al momento coperta da una fitta coltre di nubi, che al Nord si traduce in precipitazioni sparse.

Per la giornata di oggi, sono possibili altri rovesci, soprattutto in montagna, sebbene difficili da prevedere nel dettaglio. Non mancheranno comunque schiarite, in particolare nelle ore centrali, con temperature massime attese attorno ai 27-28°C.

Un peggioramento più marcato è atteso invece dalla tarda serata di oggi e per tutta la mattinata di domani, quando le piogge potrebbero risultare più diffuse e insistenti.