Professioni sanitarie: all’Università di Verona 1.452 posti, c’è tempo fino a fine agosto per l’iscrizione.

C’è tempo fino a martedì 26 agosto per presentare domanda di iscrizione ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università di Verona per l’anno accademico 2025/2026.

L’ateneo mette a disposizione 1.452 posti, distribuiti tra Verona, Vicenza, Legnago, Trento, Rovereto e Bolzano. L’offerta formativa comprende 16 corsi di laurea, tra cui Infermieristica (974 posti disponibili nelle diverse sedi), Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, Igiene dentale, Tecniche di radiologia, Tecniche di laboratorio biomedico e molte altre specializzazioni.

Il test di ammissione unico si svolgerà il prossimo 8 settembre: i candidati che hanno scelto come sede Verona, Legnago e Vicenza sosterranno la prova a Verona, mentre chi ha optato per i corsi di Trento e Rovereto sarà convocato in Trentino.

Le professioni sanitarie, sottolinea l’Ateneo, “garantiscono prospettive occupazionali solide e diversificate, con possibilità di inserimento in ospedali, strutture socio-sanitarie, servizi territoriali e aziende private già dopo la laurea“. Il percorso di studi integra formazione teorica e tirocini pratici, anche all’estero attraverso il programma Erasmus+, favorendo un contatto diretto con il mondo del lavoro.

Il bando completa l’offerta della Facoltà di Medicina di Verona, che sta lavorando anche al nuovo semestre filtro per gli studenti di Medicina e Odontoiatria.

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, nella sezione Bandi di ammissione del sito dell’Università di Verona entro le ore 12 del 26 agosto. Tutte le informazioni sono disponibili su www.univr.it/iscrizioni.