Scontro fra treno regionale e convoglio merci a Trento, tre feriti lievi e circolazione ferroviaria rallentata sulla linea.

Momenti di paura questa mattina, mercoledì 20 agosto, lungo la linea ferroviaria del Brennero, dove la circolazione è stata sospesa tra Mezzocorona e Trento a seguito di uno scontro che ha coinvolto un treno regionale e alcuni carri merci.

Secondo le prime ricostruzioni di Rete Ferroviaria Italiana, durante le operazioni di manovra a Roncafort alcuni carri si sarebbero staccati dal convoglio merci, finendo contro il treno regionale fermo al semaforo. L’impatto ha provocato la fuoriuscita dai binari di una carrozza e tre persone sono rimaste lievemente contuse, ma senza gravi conseguenze per passeggeri e personale a bordo.

Sul posto, come riferisce L’Adige di Trento, sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, polizia ferroviaria e scientifica. I viaggiatori sono stati trasferiti su autobus sostitutivi, mentre i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la linea. La circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata: possibili ritardi e cancellazioni per i treni Alta Velocità e regionali, con un servizio di assistenza straordinario attivato per i passeggeri.