Negrar, al parco Natura Viva i residenti entrano gratis

Al Parco Natura Viva, gli ingressi serali sono gratis per i residenti di Negrar.
I residenti di Negrar di Valpolicella avranno l’ingresso gratis per il Parco Natura Viva di Bussolengo durante le aperture serali, fino al 7 settembre 2025. L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare le aree dedicate ai cinque continenti, partecipare a incontri con i biologi e godere di animazioni per bambini, vivendo un’esperienza immersiva nella natura.
Le aperture serali interessate sono fino al 24 agosto e nei weekend dal 25 agosto al 7 settembre, dalle ore 18 alle 22. Per accedere gratuitamente, i residenti devono scaricare il coupon disponibile sul sito del Parco (www.parconaturaviva.it/territorio) e presentare un documento che attesti la residenza.
Il biglietto è valido solo per la data prenotata e non include l’accesso al safari né il parcheggio, che devono essere acquistati separatamente online o direttamente sul posto.