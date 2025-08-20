Incidente a Legnago, auto contro moto: grave il motociclista, il conducente dell’auto fugge ma viene subito individuato.

Alla guida della sua auto, si scontra con una moto e fugge, ma in poco tempo viene individuato: è successo nel pomeriggio di ieri, martedì 19, quando si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra via Disciplina e Largo Venezia, a Legnago. Un motociclista, proveniente da via Disciplina, secondo quanto ricostruito sarebbe stato travolto da un’Audi che sopraggiungeva dall’altra direzione. Le condizioni del centauro risultano purtroppo gravi: resta ricoverato sotto stretta osservazione medica.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale di Legnago, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area in attesa dei soccorsi sanitari.

L’aspetto più drammatico dell’episodio riguarda però la condotta del conducente dell’Audi, che dopo l’impatto si è dato alla fuga senza prestare assistenza. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli agenti sono però riusciti in breve tempo a risalire all’identità del responsabile.

L’omissione di soccorso, come ricorda lo stesso Comune di Legnago, rappresenta un reato grave: la normativa prevede pene fino a tre anni di reclusione e la sospensione della patente fino a cinque anni, con l’aggiunta di possibili misure cautelari. Tali sanzioni possono essere attenuate solo nel caso in cui il conducente si presenti spontaneamente alle autorità entro 24 ore dall’accaduto.