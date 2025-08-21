La Regione Veneto, in considerazione dell’allarme maltempo, ha deciso di aprire la sala operativa della Protezione civile.
Allarme maltempo, in considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore, con la possibilità di forti temporali e piogge abbondanti, la Regione Veneto ha deciso di aprire la sala operativa della Protezione civile che si trova a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione.
Visto lo stato di criticità arancione (preallarme) dichiarato dal Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, la Regione “invita i cittadini ad evitare ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità”.