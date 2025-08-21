La denuncia di un deputato: “Cori razzisti durante la gara di Coppa Italia tra l’Audace Cerignola e l’Hellas Verona”.

Durante la gara di Coppa Italia tra Audace Cerignola e Hellas Verona, disputata lunedì allo stadio Monterisi e vinta dai gialloblù ai calci di rigore, sarebbero stati uditi cori razzisti e insulti provenienti dal settore ospiti.

A denunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, che segnala espressioni, da parte dei tifosi dell’Hellas, come “sporchi terroni” e “acqua e sapone”. Il parlamentare ha quindi scritto a Figc e Lega Serie A chiedendo provvedimenti disciplinari contro la società gialloblù, invocando gli articoli 25 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva.