Due cani rinchiusi in condizioni tremende in un recinto a Pescantina: Aron e Nebbia salvati dall’intervento della Lav.

Rinchiusi giorno e notte in un recinto sporco, costruito contro il muro di cinta di un’azienda di taglio del marmo a Pescantina, in provincia di Verona. Costretti a cibarsi e a bere da ciotole arrugginite, mostravano evidenti segni di disagio psicologico e fisico: abbaio compulsivo, vocalizzazioni di sofferenza, movimenti stereotipati e stress cronico. Così vivevano Aron e Nebbia, un setter inglese di appena due anni e una drahthaar di dieci, liberi di uscire solo poche volte l’anno per cacciare.

La loro era una vita fatta di isolamento, dolore e indifferenza, finché qualcuno non li ha notati e segnalati allo Sportello LAV contro i maltrattamenti sugli animali di Verona. “D’altronde – come testimoniato – la puzza di feci e urina si sentiva fin dalla strada, e così i latrati strazianti dei due animali”. La segnalazione ha portato a degli immediati e ripetuti sopralluoghi, effettuati dai volontari LAV per verificare e documentare lo stato di salute dei cani.

Ci sono voluti quasi due mesi per raccogliere tutti i materiali sulle condizioni drammatiche dei due animali: immagini e testimonianze inequivocabili.

A fine giugno, LAV ha potuto così depositare un esposto ai carabinieri di Pescantina. E in meno di due settimane, il sopralluogo congiunto con la ASL veterinaria ha confermato la denuncia: recinto inadeguato, cucce fatiscenti e cure inesistenti. Alla femmina, Nebbia, non era nemmeno stata curata una grave congiuntivite e una forma dolorosissima di artrosi.

Il tentativo di soluzione bonaria.

La ASL veterinaria ha dapprima tentato una risoluzione bonaria del caso, dando suggerimenti e prescrizioni al proprietario dei cani, per provare a migliorare la loro condizione. Ma, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo dei due animali e il loro affidamento temporaneo alla LAV, reso definitivo proprio in queste ore con decreto di alienazione giudiziaria, provvedimento che accelera la pratica di salvataggio.

“Non si tratta solo di incuria – dichiara Lorenza Zanaboni, responsabile della sede di LAV Verona – ma di una vera e propria privazione di dignità, un maltrattamento che riflette un’idea di animale come strumento, non come essere senziente. I cani non sono a disposizione umana per la caccia, ma meritano una vita dignitosa e libera”.

I due cani, subito sottoposti a visita veterinaria, erano affetti da gravi patologie: infestazione da parassiti intestinali, giardia, un’otite trascurata per Aron, dolori articolari cronici per Nebbia. Segni evidenti di una vita trascorsa nell’abbandono e nella trascuratezza.

Nebbia inizierà subito un nuovo percorso: sarà adottata da una veterinaria di Verona, socia LAV, che da anni si prende cura dei casi di maltrattamento più gravi. Per Aron, invece, LAV è alla ricerca di una famiglia speciale, che lo accolga con amore e gli faccia dimenticare l’orrore vissuto.