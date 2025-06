Bufera di vento e acqua a Verona, decine di interventi della polizia locale

Decine gli interventi della polizia locale di Verona a causa del maltempo, tra alberi abbattuti e sottopassi allagati.

Maltempo a Verona, il forte temporale che si è abbattuto sulla città poco dopo le 14 ha provocato disagi alla viabilità cittadina, a causa di alberi caduti, segnaletica divelta e strade chiuse. Una decina le pattuglie della polizia locale intervenute nelle zone interessate, quella più critica è risultata via Torbido, dove un albero su viale dei Partigiani ha completamente occluso la strada.

Molte le chiamate alla centrale operativa unificata della polizia locale e della Mobilità che ha fornito ausilio anche per i semafori da gestire. Supporto è stato dato ai numerosi interventi dei vigili del fuoco, come anche in alcuni sottopassi come quello ferroviario di Porta Nuova e quello di via Dalvino a Porto San Pancrazio. Traffico molto rallentato in varie zone allagate dalla forte pioggia, e dal vento. La temperatura è crollata dai 34°C delle 12 di oggi ai 12,5°C misurati a Montorio Veronese alle 14.30. Nessun danno a persone e la protezione civile comunale ha aggiornato costantemente la Sala Situazioni della Regione Veneto.

I danni maggiori sono stati causati dalle cadute di rami in diverse parti della città e calcinacci in centro storico. Per il forte vento, sul Ponte Navi si è girato un semaforo. Nonostante le numerose chiamate alla centrale operativa della Pl, non è stata richiesto l’intervento della Protezione civile. In piazzale 25 Aprile sono caduti numerosi rami, uno su un’auto parcheggiata.

Gli interventi della polizia locale di Verona.

🆘16 Jun 2025 – 15:58:

Anomalia In pubblica via

zona: VIA FRANCHETTI RAIMONDO al civico n. 11

note: segnale verticale sul marciapiede ancora parzialmente attaccato

🆘16 Jun 2025 – 15:42:

Anomalia Impianto semaforico Parabola girata

zona: PONTE NAVI all’intersezione con VIA S. PAOLO

note: lanterne girate a causa del vento;

🆘16 Jun 2025 – 15:33:

Cadute varie in carreggiata Albero o ramo caduto su linea a.e.m.

zona: VIA RIDOLFI CLAUDIO al civico n. 21

note: albero in carreggiata

🆘16 Jun 2025 – 15:08:

Anomalia Impianto aereo

zona: VIA ZAMBONI GIUSEPPE all’intersezione con VIA ALTICHIERO

note: segnala palina aerea illuminazione pubblica caduta a terra a causa della rottura di un ramo con intralcio alla viabilità;

🆘16 Jun 2025 – 14:59:

Anomalia Sulla carreggiata Detriti sulla carreggiata

zona: VIA BASSO ACQUAR direzione via tombetta

note: segnala ostacolo in centro carreggiata .

🆘16 Jun 2025 – 14:58:

Anomalia

zona: VIALE DEL PIAVE cavalcavia

note: auto ferma cavalcavia porta nuova

🆘16 Jun 2025 – 14:55:

Anomalia Edificio privato Caduta di calcinacci

zona: VICOLO CAVALLETTO al civico n. 22A

note: segnala caduta elemento cornicione da balcone

🆘16 Jun 2025 – 14:49:

Anomalia Sulla carreggiata Tombino nei giardini con coperchio danneggiato

zona: VIA OSOPPO prima dell’intersezione con via Poerio

note: Segnalato tombino parzialmente sollevato

🆘16 Jun 2025 – 14:47:

Cadute varie in carreggiata Caduta albero con danni auto, cose, ecc.

zona: VIALE CARDINALE GIROLAMO

note: albero caduto

🆘16 Jun 2025 – 14:41:

Cadute varie in carreggiata Caduta albero con danni auto, cose, ecc.

zona: VIA TORBIDO FRANCESCO direzione centro

note: si richiede intervento VVFF

🆘16 Jun 2025 – 14:38:

Anomalia Ambiente Pianta danneggiata

zona: VIALE PIAVE in prossimità 12A

note: segnala albero piegato prossimità Polfer;

🆘16 Jun 2025 – 14:35:

Cadute varie in carreggiata Caduta albero con danni auto, cose, ecc.

zona: VIA DAL VINO SEBASTIANO ingresso sottopasso

note: albero caduto all’ingresso del sottopasso