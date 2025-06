Allerta temporali a Verona e in provincia, attenzione alla possibile grandine.

Come previsto e annunciato, violenti temporali, con grandine e forti raffiche di vento, hanno colpito la città di Verona, e anche molte zone della provincia, dal villafranchese alla Valpolicella, al lago di Garda. Una violenta grandinata è stata segnalata in Lessinia, tra Corbiolo e Bosco Chiesanuova. A Verona, dopo un violentissimo acquazzone, si è allagato il sottopasso di Porta Nuova. Vigili del fuoco al lavoro per tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Alcuni alberi sono caduti tra Galtarossa e Porta Vescovo, e anche in via Torbido, dove il traffico è stato deviato.

L’allerta gialla della Protezione civile del Veneto per possibili temporali, anche forti e potenzialmente grandigeni, ricordiamo che è valido fino alla mezzanotte di martedì 17. Nubi nere e minacciose sono segnalate in molte zone del Veronese, città compresa. Un sollievo dopo il grande caldo degli ultimi giorni.

Le previsioni indicano che nelle prossime ore, passata la sfuriata temporalesca, per qualche giorno l’estate dovrebbe assumere un aspetto meno bollente, con tempo stabile ma senza l’afa e la calura dell’ultimo fine settimana.