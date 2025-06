Il parapetto di un cavalcavia è stato danneggiato dal maltempo: treni fermi e circolazione ferroviaria sospesa tra Verona e Vicenza.

A causa dei danni provocati dal maltempo che sta interessando Verona e il Veneto, la circolazione ferroviaria sulla linea Verona – Vicenza è attualmente sospesa per consentire accertamenti tecnici sulla linea.

In particolare, il forte vento ha compromesso la stabilità del parapetto di un cavalcavia adiacente alla rete ferroviaria, rendendolo pericolante. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare in sicurezza la piena funzionalità dell’infrastruttura.