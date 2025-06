I Photored, le telecamere che rilevano le infrazioni ai semafori, attive in quattro incroci di Verona: seconda settimana di test.

Seconda settimana senza multe per le infrazioni rilevate dai Photored, le telecamere intelligenti ai semafori di Verona. Fino a fine giugno vengono infatti registrate tutte le violazioni ma non scattano le sanzioni. Dai dati emersi durante la seconda settimana si registra un contenimento delle infrazioni: sono stati 593 (nella prima erano 468 con un giorno in meno), un numero ridotto rispetto alle violazioni che si rilevavano prima dell’avvio della campagna di sensibilizzazione.

Complessivamente i veicoli transitati nella seconda settimana sono stati 407.014. La percentuale delle infrazioni riscontrate è pari allo 0,15%. Se guardiamo ai singoli incroci, se i photored fossero stati operativi in via Faccio avremmo avuto 105 sanzioni (70 ipotetici verbali nella settimana antecedente), in via Barana 103 (86), in viale Venezia 228 (187) e in viale Colombo 157 (125).

I Photored, i semafori intelligenti: dove sono.

I sistemi Photored sono installati negli incroci tra viale Colombo e via Da Vico, tra via Faccio e Breccia Capuccini, in via Barana all’altezza di Porta Vescovo e in viale Venezia all’altezza dell’incrocio per girare in direzione Porto San Pancrazio.

Nel mese di pre-esercizio lo strumento, che non è uno strumento di controllo della velocità e quindi non necessità di omologazione, ma solo di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, funzionerà a regime: fornisce anche dati utili sui tempi di attraversamento e sui profili di velocità con cui si imboccano e attraversano le intersezioni: troppo elevati, quindi molto preoccupanti.

Multe dal primo luglio.

Va ricordato che dal 1° luglio scatteranno le sanzioni che prevedono un importo diurno pari a 167 euro, ridotto del 30% se pagato entro 5 giorni a 116.90 euro, e notturno: dalle 22 alle 7 del mattino la sanzione aumenta a 222,67 euro, se pagato entro 5 giorni a 155,87 euro. I punti decurtati dalla patente saranno 6 che diventano 12 per i neopatentati. Se la stessa violazione viene commessa due volte entro i due anni successivi, oltre alle sanzioni già citate, inclusa la decurtazione dei punti, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.