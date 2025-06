Verona ha acceso i Photored, i semafori intelligenti che “pescano” chi passa con il rosso: un mese di prova, dal primo luglio le multe.

Come annunciato, Verona da ieri, primo giugno, ha acceso i Photored, i semafori intelligenti che pescano chi passa con il rosso. Dal 1° luglio scatteranno invece le multe per chi sgarra. Nel frattempo sono comunque entrati in funzione i quattro nuovi dispositivi Photored agli incroci più pericolosi di Verona per contrastare il passaggio con il semaforo rosso, causa frequente di incidenti stradali. Avviato il mese di pre-esercizio che durerà per tutto giugno, durante il quale non saranno emesse multe, ma i dispositivi saranno attivi a fini informativi e preventivi.

Gli impianti sono stati installati in:

Viale Colombo / via Da Vico

Via Faccio / Breccia Cappuccini

Via Barana / Porta Vescovo

Viale Venezia / Porta San Pancrazio

Durante una settimana di test, la polizia locale ha registrato oltre 700 passaggi con il rosso – circa 100 al giorno – e velocità pericolose fino a 131 km/h in ambito urbano. Il comandante Luigi Altamura ha confermato l’urgenza del provvedimento, con 666 incidenti rilevati in città dall’inizio dell’anno, superando i livelli pre-Covid.

Occhio alle multe.

Per chi sgarra il Codice della Strada prevede multe a partire da 167 euro per le infrazioni commesse di giorno, che salgono a 222,67 euro se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7 del mattino. Sono inoltre previsti: la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva entro due anni, e la decurtazione di 6 punti dalla patente (12 per neopatentati).