Nei semafori più a rischio di Verona sarà installato il Photored per rilevare chi passa con il rosso: le multe scattano dal primo luglio.

Attenzione ai semafori di Verona, multe dietro l’angolo per chi passa con il rosso: a partire dal 1° luglio, entreranno infatti in funzione quattro nuovi dispositivi Photored agli incroci più pericolosi della città, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti causati dal passaggio con il semaforo rosso. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, prevede una fase di pre-esercizio per tutto il mese di giugno, durante la quale i dispositivi saranno attivi ma non scatteranno sanzioni. Sarà invece un periodo dedicato alla prevenzione e informazione per i cittadini.

Gli impianti saranno installati nei seguenti incroci strategici.

Viale Colombo / via Da Vico

Via Faccio / Breccia Cappuccini

Via Barana / Porta Vescovo

Viale Venezia / Porta San Pancrazio

I Photored rileveranno automaticamente i veicoli che passano con il rosso e segnaleranno anche le auto sprovviste di assicurazione.

Durante una settimana di test, condotta recentemente dalla polizia locale di Verona, sono stati registrati oltre 700 passaggi con il rosso. In alcuni casi, le velocità riscontrate sono state allarmanti: su viale Venezia un veicolo è stato immortalato a 131 km/h, una velocità ritenuta inaccettabile in ambito urbano.

L’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha sottolineato come l’obiettivo non sia punitivo: “Questi strumenti servono a salvare vite. L’intenzione non è fare cassa, ma raggiungere zero infrazioni e zero incidenti.” Dello stesso avviso l’assessore alla Mobilità, Tommaso Ferrari, che ha evidenziato l’urgenza dell’intervento: “Il numero di sinistri è troppo elevato. Dobbiamo cambiare la cultura stradale”.

Altamura: “Ogni giorno cento passaggi con il rosso”.

Il sistema Photored è attivo in tantissime città italiane. Abbiamo chiesto – ha sottolineato il comandante della polizia locale, Luigi Altamura – di installarlo e ottenuto il consenso dell’Amministrazione perché il numero di incidenti è troppo elevato: sono ben 666 quelli registrati in città fino ad oggi. Abbiamo superato addirittura il livello pre-Covid. Il passaggio con il semaforo rosso è una delle principali cause. Nel mese di pre-esercizio, giugno, il sistema funzionerà ugualmente, senza dare multe, ma ogni settimana sarà comunicato il numero delle possibili sanzioni, che sono state evitate nei quattro incroci. Nei quali peraltro, abbiamo rilevato in sette giorni 700 passaggi con il rosso, 100 al giorno. Abbiamo constatato anche che agli incroci si corre e tanto. Fino ai 131 chilometri orari registrati di notte in viale Venezia. Condotte inaccettabili

Sul piano sanzionatorio, il Codice della Strada prevede multe a partire da 167 euro per le infrazioni commesse di giorno, che salgono a 222,67 euro se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7 del mattino. Sono inoltre previsti: la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva entro due anni, e la decurtazione di 6 punti dalla patente (12 per neopatentati).