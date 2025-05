Due uomini arrestati per lesioni, accusati di aver aggredito un 35enne davanti al supermercato di via dei Mutilati a Verona.

Sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Verona, per lesioni personali in concorso, i due uomini che ieri sera, nei pressi di un supermercato di via dei Mutilati, hanno aggredito un trentacinquenne colpendolo ripetutamente con pugni al volto e al petto. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti intorno alle 20 a seguito di alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa per una violenta lite in corso.

All’arrivo dei poliziotti, il trentacinquenne era disteso a terra, con uno dei due aggressori seduto sopra che gli impediva di rialzarsi. Il complice si era, invece, allontanato di poco nel tentativo di sottrarsi al controllo. Secondo quanto accertato dagli operatori, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dopo una breve discussione verbale, i due aggressori hanno iniziato a spintonare la vittima e a colpirla con pugni al petto e al volto.

Nonostante i tentativi di alcuni dei presenti di separarli, i due uomini finiti in manette hanno proseguito con la loro condotta violenta, trascinando a terra il trentacinquenne per poi salire sopra di lui e continuare a colpirlo al costato e alle ginocchia, fino all’arrivo degli agenti delle Volanti.

Arrestati per lesioni personali in concorso.

Al termine degli accertamenti, i due aggressori – un cinquantaquattrenne e un quarantottenne, entrambi cittadini italiani gravati da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio – sono stati arrestati per lesioni personali in concorso. La vittima è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso di Borgo Trento, da dove è stata dimessa con una prognosi di 6 giorni.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti di entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte la settimana.