Donati dal Lions club Verona Catullo ai musei civici cittadini due nuovi defibrillatori.

Donati ai musei civici di Verona due defibrillatori: a compiere il generoso gesto è stata l’associazione Lions club Verona Catullo, nell’ambito di un progetto condiviso con il Comune di Verona per la diffusione della cultura del primo soccorso in situazioni d’emergenza.

L’obiettivo è rendere cardio-protette le realtà museali civiche mediante installazioni di defibrillatori automatici. Le nuove attrezzature salva vita saranno collocate al Museo di Storia Naturale e alla Casa di Giulietta e si aggiungono ad altri due defibrillatori donati lo scorso anno dai Lions per il museo di Castelvecchio e il museo Archelogico.

Per un ringraziamento ufficiale l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, insieme alla direttrice dei musei civici Francesca Rossi, ha incontrato oggi a Palazzo Barbieri il presidente del Lions Club Verona Catullo Francesco Piccoli. Presenti del Lions Club anche il past President Gianmarco Sciacchero, Maurizio Massalongo e Fabio Bardini.

“Lions Club Verona Catullo continua a supportare il Comune, contribuendo ancora una volta a rendere cardio-protette le realtà museali civiche – dichiara l’assessora Marta Ugolini –. L’accessibilità degli spazi museali è importantissima, questa donazione, che prosegue l’impegno iniziato lo scorso anno dai Lions, è davvero fondamentale per rendere sempre più accoglienti e sicuri i musei civici. Una donazione che si inserisce in un più ampio progetto che l’Amministrazione sta portando avanti per la manutenzione, la messa a punto e la copertura con defibrillatori di tutti i luoghi di incontro culturale, scolastici e sportivi”.

“Un bellissimo gesto – dichiara la direttrice Francesca Rossi –, un segno di partecipazione per un’azione concreta per migliorare l’accessibilità dei luoghi della cultura, in particolare sotto il profilo della sicurezza”.

“Da sempre i Lions club Verona Catullo sono vicini alle esigenze del territorio – sottolinea il presidente Francesco Piccoli –. Per noi è un privilegio essere d’aiuto ai bisogni del prossimo, a cui rispondiamo in modi diversi. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a questa tipologia di donazione, per coprire le necessità dei musei civici”.