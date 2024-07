Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Nin Guarienti

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Giovanni Battista “Nin” Guarienti

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Giovanni Battista Nin Guarienti, noto giornalista de L’Arena e di TeleNuovo. Un grande appassionato del suo lavoro che ha lasciato un’impronta indelebile con la sua lunga carriera. Recentemente aveva compiuto ottant’anni. La causa della sua morte è stato un ictus. I funerali laici, che si terranno in forma privata, avranno luogo domani, mercoledì 24 luglio, a San Pietro in Cariano.