“We love Verona”: aumentano i turisti americani in città e sul lago di Garda

Turisti: Verona e il Garda sponda veneta entrano nel cuore degli americani.

I turisti americani dicono sempre di più “we love” Verona e il lago di Garda della sponda veneta, e la loro presenza è in contino aumento. Sono i turisti che spendono di più durante le vacanze e hanno standard molto alti nella scelta delle strutture dove soggiornare. I dati di HBenchmark mostrano una crescita significativa: +120% di occupazione sul lago e +15% a Verona rispetto al 2022 (dati aggiornati a novembre 2024).

La missione a New York per promuovere il territorio.

Per consolidare questo mercato in crescita, i vertici della Destination Verona & Garda Foundation sono andati a New York dal 3 al 6 dicembre. La delegazione, guidata dal direttore generale Luca Caputo e dalla responsabile prodotto Francesca Campagnari, ha partecipato a eventi, incontri con tour operator e attività di promozione in collaborazione con Emirates.

Un momento chiave è stata la serata all’Istituto Italiano di Cultura di Manhattan, organizzata con Enit New York, Emirates e Bologna Welcome. Davanti a 60 operatori e giornalisti, sono stati presentati i siti Unesco di Verona e provincia, esperienze outdoor e itinerari iconici come la Ciclovia del Sole, che collega Capo Nord a Malta passando per Verona, il Lago e Bologna-Modena.

Il turismo a stelle e strisce.

Secondo i dati, gli americani soggiornano a Verona per circa 3 giorni e sul Lago di Garda Veneto per 4,4 giorni, con una netta preferenza per settembre. Negli ultimi tre anni, questi visitatori si sono confermati i più “alto spendenti”, soprattutto nei settori della ristorazione, commercio e intrattenimento.

Sempre più Usa.

La Dmo Garda Veneto ha analizzato 94 strutture alberghiere (3.416 camere e 8.187 posti letto), mentre la Dmo Verona ha monitorato 55 strutture (3.511 camere e 7.214 posti letto). I risultati mostrano che il mercato americano è in costante crescita, soprattutto nei mesi di settembre e ottobre per Verona e nei mesi estivi per il Lago.

Le analisi di MasterCard e HBenchmark confermano un trend positivo: i turisti Usa rappresentano quasi due terzi degli ospiti con spesa elevata, e il loro scontrino medio è in aumento dal 2022.