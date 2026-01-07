Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti di Verona e provincia

Pioggia di premi in provincia di Verona: i numeri e la mappa dei fortunati della Lotteria Italia.
La dea bendata è passata anche da Verona e provincia: pioggia di premi, grazie ai biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il 6 gennaio si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la fortuna grazie all’estrazione finale della Lotteria Italia 2025. Come confermato dal comunicato ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilasciato oggi, 7 gennaio 2026, la pioggia di premi ha toccato diverse località italiane, con il primo premio da 5 milioni di euro finito a Roma.
Anche Verona e la sua provincia festeggiano l’Epifania con diverse vincite distribuite tra la seconda, la terza e la quarta categoria dei premi estratti.
I premi vinti nel Veronese.
Ecco i biglietti fortunati venduti nel territorio scaligero.
- Seconda Categoria (Premio da 100 mila euro).
- Serie V, numero 213185, venduto a Sommacampagna (VR).
- Terza Categoria (Premio da 50 mila euro).
- Serie L, numero 230622, venduto a Verona (VR).
- Serie V, numero 216173, venduto a Monteforte d’Alpone (VR).
- Serie V, numero 259119, venduto a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR).
- Quarta Categoria (Premio da 20 mila euro).
- Serie D, numero 007562, venduto a San Giovanni Ilarione (VR).
- Serie C, numero 329828, venduto a Sommacampagna (VR).
Informazioni per i vincitori.
L’elenco completo dei 306 biglietti vincenti è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il termine per la riscossione è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Le modalità per presentare i biglietti e richiedere i premi sono consultabili nel regolamento ufficiale sul sito www.adm.gov.it.