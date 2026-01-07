Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti di Verona e provincia

Pioggia di premi in provincia di Verona: i numeri e la mappa dei fortunati della Lotteria Italia.

La dea bendata è passata anche da Verona e provincia: pioggia di premi, grazie ai biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il 6 gennaio si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la fortuna grazie all’estrazione finale della Lotteria Italia 2025. Come confermato dal comunicato ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilasciato oggi, 7 gennaio 2026, la pioggia di premi ha toccato diverse località italiane, con il primo premio da 5 milioni di euro finito a Roma.

Anche Verona e la sua provincia festeggiano l’Epifania con diverse vincite distribuite tra la seconda, la terza e la quarta categoria dei premi estratti.

I premi vinti nel Veronese.

Ecco i biglietti fortunati venduti nel territorio scaligero.

Seconda Categoria (Premio da 100 mila euro) . Serie V , numero 213185 , venduto a Sommacampagna (VR).

. Terza Categoria (Premio da 50 mila euro ) . Serie L , numero 230622 , venduto a Verona (VR). Serie V , numero 216173 , venduto a Monteforte d’Alpone (VR). Serie V , numero 259119 , venduto a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR).

. Quarta Categoria (Premio da 20 mila euro ) . Serie D , numero 007562 , venduto a San Giovanni Ilarione (VR). Serie C , numero 329828 , venduto a Sommacampagna (VR).

.

Informazioni per i vincitori.

L’elenco completo dei 306 biglietti vincenti è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il termine per la riscossione è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Le modalità per presentare i biglietti e richiedere i premi sono consultabili nel regolamento ufficiale sul sito www.adm.gov.it.