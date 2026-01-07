Garda, manette al presunto killer del giovane capostazione

Assassinio del capotreno di Bologna: incastrato e arrestato sul Garda il presunto killer.

Marin Jelenic, il 36enne croato sospettato di aver ucciso a coltellate il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, è stato intercettato e arrestato dalla polizia a Desenzano del Garda.

L’uomo, rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina gardesana, è apparso in evidente stato confusionale e non ha opposto resistenza al momento del fermo. Per identificarlo con certezza, gli agenti del commissariato locale hanno utilizzato la comparazione delle impronte digitali, poiché il sospettato era privo di documenti.