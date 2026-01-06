Vinokilo a Verona: torna la vendita di abbigliamento vintage al chilo

Vintage Kilo Sale: la carovana di Vinokilo sbarca a Verona con pezzi unici di abbigliamento da tutto il mondo.

Il 17 e 18 gennaio, Habitat Ottantatre farà spazio alla nuova edizione della Vintage Kilo Sale, per acquistare abbigliamento ecologico e creativo. L’evento che sarà in via Mantovana 83/E prevede un biglietto di ingresso con un costo simbolico di 5 euro. In buona sostanza, un piccolo contributo che serve a sostenere un modello di consumo circolare che punta a dare nuova vita a abiti di alta qualità, riducendo l’impatto ambientale dell’industria tessile. L’evento sarà aperto al pubblico per l’intero fine settimana, dalle ore 10:00 alle 19:00 sia sabato 17 che domenica 18 gennaio.

La filosofia: un tanto, al chilo.

Il format, che ha già conquistato le principali capitali europee, si basa su un concetto semplice: “Zero fast fashion”. I visitatori non acquistano singoli capi a prezzi fissi, ma scelgono i propri articoli preferiti pesandoli alla fine del percorso. La selezione per questa tappa veronese promette uno stock rinnovato con pezzi provenienti da tutto il mondo, con un focus particolare sulla stagione fredda.

Cosa trovare in stock.

La collezione proposta spazia dai grandi classici del guardaroba invernale alle tendenze più recenti ricercate dai giovanissimi. Tra gli stand sarà possibile trovare cappotti oversize e giubbotti vintage per affrontare l’inverno. Una selezione dedicata al knitwear invernale e al denim. Gli immancabili “Y2K essentials”, capi ispirati alla moda dei primi anni Duemila che stanno dominando le attuali passerelle.