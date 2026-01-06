Festa in vetta: a Ferrara di Monte Baldo si brinda con l’après-ski

Voglia di après-ski: a Ferrara di Monte Baldo si fa festa sulla neve con gli Amaranto.

Domenica 11 gennaio, Ferrara di Monte Baldo ospita un evento molto partecipato e modaiolo: un pomeriggio di Après-ski. L’appuntamento, fissato per le ore 15, vedrà come protagonisti assoluti gli Amaranto, pronti a trascinare il pubblico con il loro repertorio in un clima di pura festa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli sciatori, agli escursionisti e agli amanti della montagna un momento di relax e divertimento dopo una giornata trascorsa sulla neve.

Un mix di intrattenimento e territorio Il binomio proposto è semplice quanto efficace: divertimento, musica e allegria. Tra un brindisi e l’altro, i partecipanti potranno godere della bellezza paesaggistica del Monte Baldo, accompagnati dalle note della band che animerà il pomeriggio fino al tramonto.