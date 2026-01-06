Lotteria Italia, boom di tagliandi venduti a Verona: oltre 173mila

Verona la provincia del Veneto dove si sono venduti più tagliani della Lotteria Italia: più 4,6% rispetto allo scorso anno.

Crescita delle vendite in Veneto per la Lotteria Italia, che, come riporta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha raggiunto i 574.840 biglietti venduti, il 9,7% in più rispetto allo scorso anno quando furono staccati oltre 524mila tagliandi. Tra le province, come riporta Agipronews, Verona si conferma leader con 173.320 tagliandi venduti, il 4,6% in più rispetto al 2024.

Al secondo posto Venezia (117.280, +14,2%), seguito da Padova con 111.420 biglietti (+8,1%). Crescita considerevole anche a Vicenza dove si è registrato il maggiore incremento regionale (68.960, +16,6%). Chiudono: Treviso (65.220, +12%), Rovigo (24.680, +5,8%) e Belluno (13.960, +13,9%). Come riportato Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.