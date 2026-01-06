Polizia locale di Verona contro truffe e borseggi in centro storico: smantellata la “banda del gioco delle campanelle”.

Borseggiatori e truffatori in pieno centro a Verona: nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno smascherato un gruppo di cittadini romeni che metteva in scena, tra i turisti che si accalcano in centro, la truffa delle campanelle, attirando i passanti con un finto gioco d’azzardo. Ricostruito il modus operandi, la polizia locale è intervenuta denunciando due persone e sequestrando 500 euro, provvedimento poi convalidato dalla Procura.

Sempre grazie ai controlli in borghese, nei giorni scorsi è stato fermato anche un giovane responsabile del furto di monili da una bancarella in piazza Erbe: la refurtiva è stata recuperata e restituita, anche se il derubato ha scelto di non sporgere denuncia.