Muore nel sonno a 25 anni mentre era in vacanza con gli amici

Lutto a Povegliano per la tragica scomparsa di Enrico Fratton, 25 anni, morto nel sonno mentre era in vacanza con gli amici.

Povegliano Veronese è sconvolta dalla scomparsa di Enrico Fratton, 25 anni, morto nella notte di domenica a Budapest, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il giovane si sarebbe sentito male mentre era in hotel: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso e rianimazione.

Le autorità ungheresi ipotizzano un arresto cardiaco, ma saranno ulteriori accertamenti e l’autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso. Gli amici che erano con lui, profondamente scossi, sono rientrati in Italia.

Enrico lavorava nell’attività di famiglia, la storica macelleria-gastronomia di Povegliano Veronese, punto di riferimento per la comunità locale, ma proprio di recente aveva cominciato ad occuparsi anche di un secondo punto vendita rilevato a Villafranca di Verona.

“La nostra comunità in queste ore è colpita da un dolore profondo e improvviso, per la prematura scomparsa di Enrico Fratton – è il cordoglio dell’amministrazione comunale di Povegliano -. Se ne va un ragazzo giovane e stimato, cresciuto tra le mura della storica gastronomia-macelleria di famiglia, presidio per tutte e tutti noi poveglianesi di relazioni, lavoro quotidiano e identità collettiva. È un vuoto che va ben oltre l’ambito familiare”.