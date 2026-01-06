SuperEnalotto, doppia vincita nel Veronese: centrati due “5”

Befana generosa in provincia di Verona: centrati due “5” al SuperEnalotto: ecco dove.

Pioggia di euro nella provincia di Verona, l’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 5 gennaio ha regalato un doppio “5” al territorio scaligero.

Le ricevitorie baciate dalla fortuna.

La fortuna si è divisa equamente tra due comuni della provincia. Il primo colpo vincente è stato registrato ad Arcole, nel punto vendita “Tuttovideo Snc” in via Nogarole 5. Quasi contemporaneamente, la sorte ha fatto tappa a Zevio, nella Tabaccheria di via I Maggio. In entrambi i casi, i vincitori si sono aggiudicati un premio di 8.125,48 euro ciascuno, per un bottino complessivo che supera i 16mila euro.

Caccia al jackpot record.

Sebbene la provincia di Verona festeggi questa doppia vincita, il sogno del colpo milionario rimane ancora nell’aria. L’ultimo “6” risale infatti al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, nel vicino bresciano, furono vinti ben 35,4 milioni di euro.

L’attenzione si sposta ora sulla prossima estrazione, prevista per giovedì 8 gennaio. In palio ci sarà un jackpot da capogiro: la cifra ha infatti raggiunto i 102 milioni di euro, alimentando le speranze dei giocatori di tutta Italia.