Nuova linfa per la solidarietà: la Croce Rossa cerca volontari nel territorio di Lazise e Castelnuovo.

Il Comitato Basso Garda Veronese della Croce Rossa Italiana ha annunciato l’avvio del nuovo corso base per volontari. Si tratta di un’opportunità aperta a tutti i cittadini, sostenuta anche dal Comune di Lazise. Come sottolineato nel messaggio promozionale dell’iniziativa, diventare volontari è un modo per rendere speciale la propria vita attraverso atti di gentilezza e servizio verso il prossimo.

L’appuntamento informativo.

Per illustrare il percorso formativo e le diverse aree di intervento dell’associazione, è stata fissata una serata di presentazione ufficiale per lunedì 12 gennaio, alle ore 20:45. L’incontro si terrà nella sede della Cri in via M. Gaetana Agnesi, 59, a Castelnuovo del Garda.

Dalla formazione al servizio.

Il corso rappresenta il primo gradino per chi desidera entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa. Durante il percorso, gli aspiranti volontari saranno formati per intervenire in diversi ambiti: dalla tutela della salute all’inclusione sociale, fino alla gestione delle emergenze e delle attività rivolte ai giovani. L’obiettivo è fornire le competenze necessarie per svolgere un servizio che è sinonimo di sicurezza e supporto per tutto il territorio gardesano.

Come partecipare.

Gli interessati possono già registrarsi come “Aspiranti” attraverso il portale ufficiale gaia.cri.it o iscriversi alla serata di presentazione tramite i moduli online messi a disposizione dall’associazione.