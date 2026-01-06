Festa della Befana al Circolo Noi: a Porto di Legnago l’appuntamento è con i re Magi.

Oggi martedì 6 gennaio, nella parrocchia di Porto di Legnago, al via l’iniziativa “Epifania al Circolo Noi”, organizzata con l’associazione Portobello.

Un pomeriggio per le famiglie.

Le attività inizieranno alle ore 15.30 con un momento dedicato alla convivialità e al gioco. Il programma prevede l’apertura di una tombola con numerosi premi in palio, accompagnata da una merenda a base di cioccolata calda, tè e pandoro. Il momento più atteso dai più piccoli sarà l’arrivo della Befana, che distribuirà dolci a tutti i bambini presenti.

La tradizione religiosa.

Nel tardo pomeriggio, l’attenzione si sposterà sul sagrato della chiesa. Alle ore 18.15 è previsto l’arrivo dei Re Magi sul piazzale, un momento suggestivo che rievoca la tradizione cristiana. La giornata di festa si concluderà ufficialmente con la celebrazione della Santa Messa Eucaristica.